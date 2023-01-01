الكويت.. وزير الداخلية يشرف على فك أحراز شحنة مخدرات ضخمة

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أعلنت وسائل إعلام كويتية، إشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة ووكيل وزارة الداخلية، اليوم الأحد، على فك أحراز ضبطيتين مختلفتين تقدران بحوالي مليون و200 ألف حبة كبتاجون و250 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدرة و104 كيلو من مادة الشبو.

الضبطية الأولى

وحسب صحيفة القبس، ففي الضبطية الأولى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة تقدر بحوالي 250 كيلو جراماً، حاولا شخصان إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

الضبطية الثانية

وفي الضبطية الثانية تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوالي 104 كيلو جراماً من مادة الشبو، ومليون و200 ألف حبة كبتاجون، حاول ثلاثة أشخاص جلبها للبلاد عبر إخفائها بطريقة سرية مبتكرة عن طريق إحدى المنافذ البحرية.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل في توجيه الضربات المتتالية بكل قوة وحزم ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة، وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف المجتمع.

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ونوه الشيخ طلال الخالد على أن محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة المدمرة في مجالي التهريب والترويج أصبحت تدار عن طريق أساليب احترافية، وعلينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة وحزم في مواجهة هذا الخطر، مؤكدا على أن وزارة الداخلية مستمرة بجميع قطاعاتها الميدانية والتوعوية بالتعاون مع مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الآفة، وتسخير كافة الإمكانات من أجل التصدي لجميع محاولات التهريب والترويج التي تسعى للنيل من شباب الوطن.