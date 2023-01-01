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«عبوة ناسفة وسكين».. الإطاحة بمسلح في حفل تنصيب رئيس هذه الدولة
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«عبوة ناسفة وسكين».. الإطاحة بمسلح في حفل تنصيب رئيس هذه الدولة

«عبوة ناسفة وسكين».. الإطاحة بمسلح في حفل تنصيب رئيس هذه الدولة

«عبوة ناسفة وسكين».. الإطاحة بمسلح في حفل تنصيب رئيس هذه الدولة
١٢:٠٤:٣٧ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

اعتقلت السلطات البرازيلية، اليوم، رجلا يحمل عبوة ناسفة وسكينا، أثناء محاولته دخول ساحة في العاصمة برازيليا، حيث أقيمت مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب، لويس لولا دا سيلفا.

معارضون يرفضون نتيجة الانتخابات

وقال آلان كامبوس، المسؤول في الشرطة العسكرية بالعاصمة البرازيلية برازيليا، إن الشرطة تمكنت من توقيف الرجل المسلح، حسب “رويترز”.

وفي 24 ديسمبر، قالت شرطة برازيليا إنها أحبطت مؤامرة تفجير، واعتقلت رجلا على صلة بمجموعة من أنصار بولسونارو الذين يرفضون نتيجة الانتخابات كانوا يخيمون خارج مقر قيادة الجيش وكانوا يحثون الجيش على إلغاء فوز لولا في الانتخابات.

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أعمال عنف وإجراءات مشددة

ويخلف لولا (77 عاما) الرئيس اليميني جايير بولسونارو، الذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته. وكان لولا هزمه بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر.

وجاء التنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة برازيليا، بعد تهديدات من أنصار سلفه بولسونارو بارتكاب أعمال عنف.

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