انتشار حوادث «الموت خنقا» بسبب المدافئ في دولة عربية

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تتكرر حوادث الموت بالاختناق جراء الغازات المنبعثة من المدافئ والسخانات، التي تعمل على المحروقات ومشتقات النفط، في محافظة كردستان ومناطق شمالي دولة العراق.

وفاة عامل عراقي

ولقي عامل عراقي مصرعه، مساء السبت الماضي، بينما كان نائما هو وصديقه، الذي أدخل بدوره المستشفى، جراء الاختناق بغاز المدفأة المنبعث داخل المنزل الذي يقيمان فيه في حي المعلمين بالسليمانية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

الأوضاع الاقتصادية السيئة

وذكرت خبيرة صحية عراقية أن الأوضاع الناس الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العراقيون عامة، والفقراء منهم على وجه الخصوص، هي من أبرز العوامل المساعدة لتكرار مثل هذه الحالات المؤسفة، حيث يرتفع الطلب في الشتاء على الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة وتأمين المياه الساخنة وغيرها، في ظل انخفاض تزويد المنازل بالكهرباء.

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ارتفاع أسعار المحروقات

ويعتمد غالبية العراقيين على التدفئة النفطية والغازية، رغم ارتفاع أسعار المحروقات التي تستخدم لأجهزة التدفئة، ولا سيما خلال هذا الشتاء مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالعراق أكثر خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يسهم أحيانا في انتشار المحروقات الرديئة والمغشوشة والتي تكون أكثر خطورة على صحة الإنسان.