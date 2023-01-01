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شاهد.. غرق السيارات في حي الوزيرية بجدة بسبب العاصفة المطرية
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شاهد.. غرق السيارات في حي الوزيرية بجدة بسبب العاصفة المطرية

شاهد.. غرق السيارات في حي الوزيرية بجدة بسبب العاصفة المطرية

شاهد.. غرق السيارات في حي الوزيرية بجدة بسبب العاصفة المطرية
١١:٢٢:٣٢ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات جديدة من حي الوزيرية بمحافظة جدة، توثق غرق السيارات في أحد الشوارع، على إثر الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

وأظهر الفيديو المياه وقد ترسبت في الشوارع بشكل كبير، ما أدى إلى غرق السيارات التي كادت تغمرها المياه المتراكمة من الأمطار.

وشهد حي الوزيرية بمحافظة جدة، مساء الأحد، هطول أمطار غزيرة جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق,ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز).

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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الكلمات الدلالية:
امطار جدة جدة حالة مطرية حي الوزيرية

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