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قوارض وحشرات.. مداهمة مستودعين يعيدان تعبئة الأرز في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)
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قوارض وحشرات.. مداهمة مستودعين يعيدان تعبئة الأرز في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)

قوارض وحشرات.. مداهمة مستودعين يعيدان تعبئة الأرز في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)

قوارض وحشرات.. مداهمة مستودعين يعيدان تعبئة الأرز في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)
١١:٣٥:١١ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة الرياض، إغلاق مستودعين والإطاحة بعمالة مخالفة أعادت تعبئة 4 أطنان من الأرز في بيئة تتكاثر فيها القوارض والحشرات.

ونشرت أمانة الرياض عبر حسابها على موقع التواصل الاااجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق مداهمة الجهات المسؤولة للمستودعين وسط الرياض، وظهور الحشرات في مكان تعبئة المنتجات.

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وقالت الأمانة تعليقًا على الفيديو :” في خطوات استباقية لغرفة العمليات المشتركة التي تحظى بمتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.. إغلاق مستودعين والإطاحة بعمالة مخالفة أعادت تعبئة 4 أطنان من الأرز في بيئة تتكاثر فيها القوارض والحشرات وسط الرياض”.

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أمانة الرياض تعبئة الارز عمالة مخالفة مستودع

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