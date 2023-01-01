صفارات الإنذار تدوي في جدة لتحذير السكان.. حالة مطرية غزيرة (فيديو)

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من أمطار غزيرة.

ودعت “الدفاع المدني” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.

ودوت صفارات الإنذار المبكر في محافظة جدة، لتدعو إلى أخذ الحيطة والحذر، لبعض سكان الأحياء في جدة، كما وجهت الرسائل كصفارات إنذار مصحوبة برسالة تحذير عبر الهواتف الخلوية.

من جهته، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة إلى تجنُّب الأنفاق الأربعة الآتية لإغلاقها بسبب ارتفاع منسوب المياه:

1- طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة.

2- طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد‏.

3- نفق الأمير ماجد مع فلسطين باتجاه الشمال .

4- نفق الجامعة بالاتجاهين.

تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام البث الخلوي على محافظة #جدة للتحذير من أمطار غزيرة، وندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن. pic.twitter.com/5i1p9uzXS7 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 1, 2023

وفي إطار الاستعدادات لمواجهة المطار التي توقع المركز الوطني للأرصاد هطولها على عدد من المناطق والمحافظات، أعلنت أمانة جدة، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بجاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة على المحافظة في مواقع متفرقة.

وأكدت جاهزية الأفراد والمعدات والآليات وفرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركزًا للإسناد.

وقالت الأمانة: إن الخطة الميدانية تشمل: التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار.

وأوضحت أن ذلك في إطار الاستعدادات عقب صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، ومركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة.

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على جدة الآن

ولفتت الأمانة إلى أن ذلك بناءً على خطة ميدانية تتزامن مع جهودها في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في جدة، ضمن عدد من مشروعات المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة، والتي تشمل وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.