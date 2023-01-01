المجموعة الوطنية للنقل البحري «Bahri» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المجموعة الوطنية للنقل البحري (Bahri)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي إعداد التقارير المالية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.
- الحد الأدنى 4-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
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وسيط تخليص جمركي:
المسؤوليات والخبرات:
- إجراء جميع أنشطة الوسيط المخصص على الأرض وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية
- الاتصال بسلطات الجمارك لضمان الإفراج عن الشحنات
- الاتصال بمقدمي الخدمة لضمان نقل الشحنات عند الحاجة
- عنوان / حل جميع القضايا المتعلقة بفحص الشحنة والتخليص.
- متطلبات الحكومة: متابعة وتتبع وحل المتطلبات الحكومية لتخليص الشحنات في المملكة العربية السعودية
- متطلبات العمل: 1-6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
طريقة التقديم:
أوضحت البحري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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