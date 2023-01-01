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المجموعة الوطنية للنقل البحري «Bahri» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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المجموعة الوطنية للنقل البحري «Bahri» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

المجموعة الوطنية للنقل البحري «Bahri» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

المجموعة الوطنية للنقل البحري «Bahri» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
١٠:١٨:٢٩ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المجموعة الوطنية للنقل البحري (Bahri)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي إعداد التقارير المالية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.
  • الحد الأدنى 4-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

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وسيط تخليص جمركي:

المسؤوليات والخبرات:

  •  إجراء جميع أنشطة الوسيط المخصص على الأرض وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية
  •  الاتصال بسلطات الجمارك لضمان الإفراج عن الشحنات
  •  الاتصال بمقدمي الخدمة لضمان نقل الشحنات عند الحاجة
  •  عنوان / حل جميع القضايا المتعلقة بفحص الشحنة والتخليص.
  • متطلبات الحكومة: متابعة وتتبع وحل المتطلبات الحكومية لتخليص الشحنات في المملكة العربية السعودية
  • متطلبات العمل: 1-6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

طريقة التقديم:

أوضحت البحري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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