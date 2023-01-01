المجموعة الوطنية للنقل البحري «Bahri» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المجموعة الوطنية للنقل البحري (Bahri)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: أخصائي إعداد التقارير المالية: المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.

الحد الأدنى 4-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة. اقرأ أيضا: للمواطنين فقط.. وظائف بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وسيط تخليص جمركي: المسؤوليات والخبرات: إجراء جميع أنشطة الوسيط المخصص على الأرض وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية

الاتصال بسلطات الجمارك لضمان الإفراج عن الشحنات

الاتصال بمقدمي الخدمة لضمان نقل الشحنات عند الحاجة

عنوان / حل جميع القضايا المتعلقة بفحص الشحنة والتخليص.

متطلبات الحكومة: متابعة وتتبع وحل المتطلبات الحكومية لتخليص الشحنات في المملكة العربية السعودية

متطلبات العمل: 1-6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.