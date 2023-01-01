هل يجوز الجمع بين الصلاتين في حال الضباب أو شدة البرد؟ «الخثلان» يجيب

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قال الدكتور سعد الخثلان؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، إنه لايجوز الجمع بين الصلاتين بسبب الضباب أو البرد الشديد.

الجمع في تلك الحالة فقط

وأضاف ردًا على سؤال: “هل يجوز الجمع بين الصلاتين في حال الضباب أو شدة البرد في القرى والطرقات؟”: لو كان مسافرًا يجوز له الجمع ولو كان بغير ضباب إذا كانت مسافة السفر 50كلم فأكثر، أما إذا لم يكن مسافرًا، فالضباب ليس عذرًا، لا يجوز لأجل الضباب، أو الغبار، أو شدة البرد”.

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وأوضح أن “الأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، إلا إذا وجد حرج غير معتاد، فيجوز الجمع بسبب هذا الحرج، أما الحرج المعتاد فلا يبيح الجمع”.

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شدة البرد في عهد النبي

وتابع الخثلان: ”ولهذا شدة البرد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي المدينة برد شديد، أشد من البرد الحالي، وكثير من الصحابة ليس لهم إلا ثوب واحد. ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بسبب شدة البرد”.