كاد يموت فرحًا.. شاهد رد فعل شاب أردني يزور المسجد الأقصى لأول مرة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلامية أردنية فيديو وثقه شاب أردني لنفسه أثناء زيارته المسجد الأقصى المبارك لأول مرة.

وأظهر الفيديو فرحة الشاب بشكل لا يصدق وبكائه عندما رأى المسجد الأقصى، حيث عبّر عن فرحته بشدة وعدم تصديق زيارته المسجد الأقصى المبارك.

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وخلال الفيديو بكى الشاب من فرحته وأمسك قلبه الذي كاد أن يقف من شدة الفرحة، وهو ما أثار تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ونشرته وسائل إعلام محلية.