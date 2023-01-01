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«وفاء التلميذ مع شيخه».. لحظة مؤثرة لطفل يختم القرآن بأحد مساجد الرياض (فيديو)
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«وفاء التلميذ مع شيخه».. لحظة مؤثرة لطفل يختم القرآن بأحد مساجد الرياض (فيديو)

«وفاء التلميذ مع شيخه».. لحظة مؤثرة لطفل يختم القرآن بأحد مساجد الرياض (فيديو)

«وفاء التلميذ مع شيخه».. لحظة مؤثرة لطفل يختم القرآن بأحد مساجد الرياض (فيديو)
٠٩:٥٤:٥١ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حفظ القرآن هي الأمنية التي يتمناها كل أب لابنه، حتى يلبسه “تاج الوقار” في الآخرة، لكن القليل فقط هم الذين يدركون تلك الأمنية، ويعيشون تلك اللحظات الجميلة، عندما يجلس الابن أمام شيخه ليختم القرآن الكريم.

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مشهد مؤثر

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة جلوس طفل لايتجاوز عمره 10 سنوات بجامع الشيخ عبدالله اللحيدان بحي النهضة بالرياض يوم الأربعاء الماضي.

وختم الطفل القرآن على شيخه، وهو تلميذ لوالده سابقًا. وما إن انتهى من تلاوة خواتيم سورة البقرة حتى هم ساجدًا لله، كما رصد الفيديو.

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وفاء التلميذ مع شيخه

وقال صوت مصاحب للفيديو، إن الطفل الذي ختم القرآن كان والده معلمًا للشيخ الذي ختم الطفل القرآن أمامه، وهو ما اعتبره “وفاء التلميذ مع شيخه”.

الكلمات الدلالية:
تاج الوقار جامع الشيخ عبدالله اللحيدان حفظ القرآن ختم القرآن

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