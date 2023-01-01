الإطاحة بمواطن بحوزته كمية من المخدرات

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن في منطقة حائل، اليوم، من القبض على مواطن، عثر بحوزته على مواد مخدة مختلفة، وسلاح ناري وطلقات حية.

“حشيش” و”أمفيتامين” ومواد أخرى

وأصدر “الأمن العام” بيانا، أوضح فيه أن دوريات الامن قبضت على مواطن بحوزته كيلوجراما واحدا من مادة الحشيش المخدر، و1936 قرصا من مادة الأمفيتامين المخدر، و29 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

وأضاف البيان أنه عثر بحوزة المواطن على سلاح ناري وطلقات حية، في مركبته، وأشار البيان إلى أنه تم إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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ضبط مروّج المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مواطن بمنطقة الرياض، لعرضه عبر شبكات التواصل الاجتماعي مادة الكوكايين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات.

وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي السياق ذاته قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته (66) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة.