أهم 10.. حسم جدل استمرار الدعم الإضافي في العام الجديد والجوازات تعلن عقوبات على الوافد

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

أهمها غياب الحوار.. «شؤون الأسرة»: 4 أسباب للخلافات الزوجية

قال مجلس شؤون الأسرة، إن هناك 4 أسباب تقود إلى وجود خلافات بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الزوجين يؤديان.. المزيد هنا

«الجوازات»: 3 عقوبات على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

كشفت المديرية العامة للجوازات عن العقوبة المقررة قانونًا بشأن الوافد المخالف الذي يعمل لحسابه الخاص.. المزيد هنا

«أسلم على يديه شخص قبل وفاته».. وفاة الشيخ «محمد جميل أختر»

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ محمد جميل أختر الداعية، بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات.. المزيد هنا

دولة عربية تمنع دخول جميع القادمين من الصين لأراضيها

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أنها ستمنع دخول المسافرين القادمين من الصين مهما كانت جنسياتهم وذلك على خلفية تطورا جائحة فيروس كورونا المستجد.. المزيد هنا

«النيابة العامة»: هذه عقوبة من يتستر على جرائم الاتجار بالبشر

شددت النيابة العامة على ‏حظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.. المزيد هنا

ما هي معايير تقييم تجربة الاستقدام؟ «مساند» يجيب

أوضح الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند”، آلية معايير التقييم لتجربة الاستقدام.. المزيد هنا

يحتاجه الجسم في الشتاء.. 4 أمراض يعالجها الفلفل الأسود

يعرف الفلفل الأسود باسم “الذهب الأسود” نظراً لفوائده الكثيرة والتي تسهم في تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية والعصبية، إذ أنه غني بمضادات الأكسدة وخصائص مضادة للفيروسات.. المزيد هنا

عاجل.. «الأرصاد»: الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم، أن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام، غير صحيح، ومعالج بمؤثرات إضافية.. المزيد هنا

تدريب على رأس العمل في التعدين.. رابط التقديم

أعلنت شركة إسناد لخدمات التعدين، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف).. المزيد هنا

هل الدعم الإضافي مستمر في العام الجديد؟ حساب المواطن يوضح

أكد برنامج حساب المواطن، أن الدعم الإضافي المقدم يشمل العام المالي المنتهي 2022م.. المزيد هنا