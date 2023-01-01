هذه الأسماء محظور إطلاقها على المواليد بالولايات المتحدة

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توجد العديد من الأسماء التي يحظر تسمية المواليد بها في الولايات المتحدة، بحسب القانون الخاص لكل ولاية.

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ابن إيلون ماسك

واصطدمت محاولة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وزوجته السابقة الكندية جرايمز في عام 2020 بإطلاق الاسم الروماني (X Æ A-12) على مولودهما البكر بالرفض من جانب السلطات بولاية كاليفورنيا.

وقام الزوجان بتعديل الاسم ليصبح بدون الرقم 12، وهو أمر مقبول ومتوافق مع قانون ولاية كاليفورنيا، حسبما ذكرت قناة “فوكس نيوز ديجيتال” سابقًا.

وتتضمن إرشادات الأسماء الأخرى التي تفرضها الولاية قصر الأسماء على 26 حرفًا في الأبجدية الإنجليزية وحظر الصور المصورة والرموز التعبيرية والأسماء الفاحشة أو المهينة، وفقًا لموقع الأبوة والأمومة (ذا بامب).

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لماذا يكون للولايات رأي في أسماء الأطفال؟

السبب هو أن إصدار شهادة الميلاد يقع ضمن اختصاص الولاية، وهي التفاصيل التي تمت ملاحظتها على موقع (usa.gov) – الدليل الرسمي عبر الإنترنت للمعلومات والخدمات الحكومية.

وفيما يلي خمس ولايات أمريكية يقال إن لديها قيودًا على الأسماء، وفقًا لموقع (usbirthcertificates.com):

جورجيا

تحظر ولاية جورجيا استخدام الرموز (بما في ذلك اللكنات) في أسماء الأطفال.

نيويورك

يُمنح سكان نيويورك حدًا أقصى يبلغ 30 حرفًا للأسماء الأولى والمتوسطة و40 حرفًا كحد أقصى لأسماء العائلة، ويقال إن الولاية تحظر الأرقام والرموز في الأسماء.

أوهايو

يحظر على سكان ولاية أوهايو استخدام الأرقام في الأسماء، لكن يُسمح لهم باستخدام وصلات وفواصل عليا ومسافات في الأسماء.

تكساس

لدى سكان تكساس حد أقصى في اختيار الأسماء يبلغ 100 حرف للأسماء الأولى والمتوسطة والأخيرة، ولا يمكن كتابة كل اسم إلا بالأبجدية الإنجليزية، وبحسب ما ورد تحظر الولايات، الأرقام وعلامات التشكيل في الأسماء.

فرجينيا

لا يستطيع سكان فيرجينيا استخدام الأرقام أو الرموز أو غيرها من الأحرف الخاصة (بما في ذلك علامات التشكيل) في الأسماء.

وتمت محاولة استخدام بعض الأسماء غير الشائعة في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة، لكن محاكم الولاية اعتبرتها لاحقًا غير قانونية.

وتشمل قائمة أسماء الأطفال المحظورة: King ، Queen ، Jesus Christ ، III ، Santa Claus ، Majesty ، Adolf Hitler ، Messiah ، الرمز @ و 1069.

وهناك أسماء أخرى يتم رفضها، وهي أسماء تشير إلى علامات تجارية مسجلة، كما يتم رفض المصطلحات المهينة، بحسب المصدر ذاته.