ابتكارات الثوار في إيران.. إلقاء العمائم ووضع حبل المشنقة على رقبة المعممين

تواصل – فريق التحرير:

ابتكر الثوار والمحتجون الإيرانيون طريقة جديدة للتعبير عن رفضهم لمعممي إيران، وإهانتهم في مختلف الطرق والمناطق، في ظل استمرار احتجاجات الشعب الإيراني على قمع النظام وتقييد الحريات، والأزمات الاقتصادية العاصفة التي يعيشها الشعب الإيراني.

مقطع فيديو يوثق الظاهرة

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر حسابات نشطاء ومعارضين عى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أحد المحتجين يسقط عمامة أحد المعممين ويضع على رقبته “حبل مشنقة”.

ويحاول معممو إيران عدم الإفصاح عن هوياتهم في الشوارع بعد ما يتعرضون له من إهانة من قبل المحتجين، وانتشرت ظاهرة إسقاط العمائم وتعليق حبل المشنقة على رقاب المعممين.

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كسر شوكة الملالي

ويتسابق شباب إيران الغاضبون، في إسقاط عمائم المعممين من رجال الملالي في مختلف أنحاء البلاد، وتوالت عبر منصات السوشيال ميديا، عشرات المقاطع، توثق ما يحدث للعمائم.

وتظهر الفيديوهات أكثر مما تحمله الصورة، فهي تعبر عن سقوط هيبة الملالي ونظامهم لدى الشارع الإيراني، وتفسخ عرى النظام الحاكم، وانهيار قوته وشوكته المتسلطة على الإيرانيين.

في حين استمرت الاحتجاجات في أنحاء مدن ومحافظات إيران والأحواز، للشهر الثاني على التوالي، والتي أشعلها مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد عناصر شرطة الأخلاق في أحد مراكزها الأمنية.