كتاب: المخابرات الأمريكية ساعدت أوكرانيا في استهداف الجنرالات الروس وإغراق «موسكفا»

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كشفت وكالات الاستخبارات الأمريكية عن بيانات شديدة الحساسية للقوات المسلحة الأوكرانية سمحت لها بتعقب وقتل عشرات الجنرالات الروس وإغراق السفينة الروسية “موسكفا”، وفقًا لكتاب جديد، على الرغم من النفي الشديد للإدارة الأمريكية.

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معلومات استخباراتية أمريكية لأوكرانيا

وروى كتاب “The Fight of His Life” (معركة حياته)، الذي من المقرر صدوره في 17 يناير، كيف “قام الرئيس “الغاضب” جو بايدن “بجلد لسان الرئيس” لرئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز وكبار مساعديه في مايو بعد أن قال المسربون لشبكة إن بي سي نيوز ونيويورك تايمز إن الأوكرانيين تلقوا معلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي من مصادر أمريكية”.

وقال رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين للكاتب كريس ويبل، إن بايدن “لم يعجبه ما اعتبره أنه يسخر من الروس علنًا”.

وقوبلت التقارير عن المعلومات السرية التي زودت بها الاستخبارات الأمريكية أوكرانيا في ساحة المعركة برد فعل غاضب من الكرملين، وسط تنصل فوري من جانب وزارة الدفاع (البنتاجون) ومجلس الأمن القومي والمكتب الصحفي لبايدن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أدريان ويلسون، في 5 مايو: “نحن لا نقدم معلومات استخباراتية بقصد قتل الجنرالات الروس”.

وأصر جين بساكي، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آنذاك على القول: “لم نزود أوكرانيا بمعلومات استهداف محددة لموسكفا. لم نتورط في قرار الأوكرانيين قصف السفينة أو في العملية التي نفذوها”.

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السفينة الغارقة

وزعمت أوكرانيا أنها أغرقت السفينة – وهي طراد رئيسي ضمن أسطول البحر الأسود في البحرية الروسية – بصاروخين من طراز “نبتون”.

والطراد البالغ وزنه 12.490 طنا يعد أكبر سفينة حربية روسية تغرق أثناء العمل منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد بُني الطراد موسكفا في الأصل في الحقبة السوفيتية، في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، ودخل الخدمة في أوائل الثمانينيات.

وسبق لموسكو نشر طراد الصواريخ الموجهة في سوريا، لتزود قواتها هناك بحماية بحرية من البحر الأبيض المتوسط. وهذه هي ثاني سفينة كبيرة تفقدها روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

إلى ذلك، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إنها حصلت على نسخة من الكتاب، الذي يحتوي على سلسلة من الاكتشافات حول انسحاب بايدن من أفغانستان وحوادث أخرى من العامين الأولين من إدارة الرئيس الديمقراطي.