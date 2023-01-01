الأحوال المدنية توضح حل مشكلة عدم ظهور خانة «الهوية الوطنية»

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة حل مشكلة عدم ظهور خانة الهوية الوطنية بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على استفسار مستفيد بشأن عدم ظهور خانة الهوية الوطنية لديه.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: “يمكنك إجراء التعديل الذي تريد عن طريق الموقع وليس عن طريق التطبيق، نسعد بخدمتك”.

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تجديد الهوية الوطنية

وفي وقت سابق، حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية وطريقة حجز موعد لتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية حجز موعد لتجديد بطاقة الهوية.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “بإمكانك حجز موعد إلكتروني من خلال الرابط أمامك عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب http://bit.ly/2lmXXdF، نسعد بخدمتك”.

أيضا حددت الأحوال المدنية 6 ضوابط لتعديل المهنة، مشيرة إلى أنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحًا.

6 ضوابط لتعديل المهنة

1- يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

2- يدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

3- يدون في حقل المهنة ( متقاعد) من انتهت خدماته بالتقاعد يدون في حقل المهنة (متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

4- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.

5- يدون في حقل المهنة (تاجر – تاجرة) من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.

6- يدون في حقل المهنة رجل أعمال – سيدة أعمال من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

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