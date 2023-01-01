هل تعود شرطة الأخلاق في إيران؟.. نشطاء يتحدثون

تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول في الشرطة الإيرانية، عن عودة الرسائل النصية التي تتعلق بالحجاب الإلزامي لأصحاب السيارات، في إطار “المرحلة الجديدة من مشروع ناظر-1” التي بدأت في جميع أنحاء إيران.

رسائل عن الحجاب للإيرانيين

ووفق تصريحات المسؤول، سيتم في هذه الخطة إرسال رسائل نصية تحتوي على “تذكير” لأصحاب السيارات التي يتم فيها الكشف عن الحجاب، كما نقلت “العربية” عن وكالة “فارس” للأنباء.

يأتي ذلك في حين تشير تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عودة “شرطة الأخلاق” في شوارع طهران، وفق ما نقلته “إيران انترناشيونال”.

وأكد نشطاء إيرانيون عبر “تويتر”، عودة شرطة الأخلاق في إيران، وكتبوا عبر حساباتهم أن النظام الإيراني عازم على الاستمرار في السير ضد إرادة الشعب.

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حل شرطة الأخلاق

تحت وطأة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، في شهر نوفمبر المقبل، حلّ «شرطة الأخلاق»، وذلك على خلفية تظاهرات ضخمة انطلقت تنديدًا بوفاة شابة أوقفتها الشرطة منذ ثلاثة أشهر.

إيران تشهد تحرّكات احتجاجية واسعة

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن إيران تشهد تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عامًا بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق» في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن الاحتجاجات شهدت إطلاق هتافات مناهضة للحكومة.