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أمير حائل: المطار الجديد غير مرتبط بالموازنة الحكومية.. والطرق في المنطقة هي الأفضل
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أمير حائل: المطار الجديد غير مرتبط بالموازنة الحكومية.. والطرق في المنطقة هي الأفضل

أمير حائل: المطار الجديد غير مرتبط بالموازنة الحكومية.. والطرق في المنطقة هي الأفضل

أمير حائل: المطار الجديد غير مرتبط بالموازنة الحكومية.. والطرق في المنطقة هي الأفضل
٠٨:٣١:٥٧ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أكد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز،أمير منطقة حائل، أن الإعلام عدسة تعكس المشهد الحقيقي ونرى أنفسنا من خلالها.

وأضاف أمير حائل خلال لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية”، أن مطار حائل الجديد غير مرتبط بالموازنة الحكومية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الطرق في حائل هي الأفضل.

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وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت- من قبل-  عن أنه سيتم تحويل مطار حائل لمطار دولي بعد حصوله على ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني.

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الطرق في حائل الموازنة امير حائل مطار حائل

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