هل الدعم الإضافي مستمر في العام الجديد؟ حساب المواطن يوضح

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن الدعم الإضافي المقدم يشمل العام المالي المنتهي 2022م.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على استفسارات بشأن مدى استمرارية الدعم الإضافي في العام الجديد.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “إن الدعم الإضافي المقدم حتى نهاية العام المالي 2022، ويقوم البرنامج بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها”.

تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها حسابات المستفيدين قبل أسبوعين تقريبًا، مؤكدًا أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

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نسبة الحاصلين على الدعم بلغت 76%

وأضاف أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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