«ردة فعل غير متوقعة».. هذا ما فعله قرد صغير بعد أن دهست سيارة أمه

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رصد زوار حديقة “باركي دا سيداد” في بورتو بالبرتغال، مشهدًا مؤثرًا جمع قردًا صغيرًا بأمه بعد وفاتها دهسًا تحت عجلات سيارة.

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القرد الرضيع يتشبث بجسد أمه

في أعقاب الحادث المميت الذي وقع الجمعة، سارع القرد الرضيع إلى التشبث بجسد أمه، وحتى بعد استدعاء ضباط شرطة البيئة إلى مكان الحادث، كان من الصعب إبعاد الرضيع عن أمه.

وظل القرد الصغير متمسكًا بأمه، بأقصى ما يستطيع، قبل أن يتمكن شخصان من إبعاده عنها.

ولم يتم التعرف على السيارة المتورطة في الحادث. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن القرد توفي أثناء محاولته عبور الطريق، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.

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تأثر حالته العقلية

وبعد إبعاد القرد الصغير عن مكان الحادث، تم نقله إلى مستشفى بيطري عام في تاجواتينجا، حيث حضع للفحص، ولم يعثر الفريق الطبي على أثار إصابات ظاهرة. لكن حالته العقلية كانت لا تزال موضع شك.

وأظهر مقطع فيديو القرد وهو يحتضن طبيبًا بيطريًا بينما يُصدر أصوات صراخ عالية. فيما يبذل الأطباء محاولات للمساعدة في تعافيه.