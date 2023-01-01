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«مراهقون فضحتهم الكاميرات».. سطو مسلح على امرأة مسلمة وابنها في أمريكا
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«مراهقون فضحتهم الكاميرات».. سطو مسلح على امرأة مسلمة وابنها في أمريكا

«مراهقون فضحتهم الكاميرات».. سطو مسلح على امرأة مسلمة وابنها في أمريكا

«مراهقون فضحتهم الكاميرات».. سطو مسلح على امرأة مسلمة وابنها في أمريكا
٠٨:٢٦:٤٥ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام أمريكية، فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة في باب المنزل عندما هاجم شابين مراهقين امرأة مسلمة رفقة ابنها قبل دخولهما المنزل، حيث قاما بإشهار سلاح ناري في وجه المرأة مطالبين الحصول على كل ما لديها.

وأظهر الفيديو الذي وثق الواقعة في مدينة شيكاغو الأمريكية، أن المرأة أعطته مفاتيح السيارة وحاولت الاحتفاظ بحقيبة يدها، لكنها لم تفلح وسط صراخ وعويل لنجدتها.

وأثناء خروج زوجها على ما يبدو من المنزل بعد سماعه صراخها فر اللصول هاربين وبحوزتهما المتعلقات.

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وأوضحت وسائل إعلام أن المراهق لا يتعدى عمره 14 عامًا،  فيما تقوم بمحاولة تحديد هويته والقبض عليه.

الكلمات الدلالية:
امرأة مسلمة امريكا شيكاغو سطو مسلح

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