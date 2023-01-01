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الكثير لا يعرف أهميتها.. فائدة واستخدامات العدسة الصغيرة بهواتف الآيفون (فيديو)

الكثير لا يعرف أهميتها.. فائدة واستخدامات العدسة الصغيرة بهواتف الآيفون (فيديو)

الكثير لا يعرف أهميتها.. فائدة واستخدامات العدسة الصغيرة بهواتف الآيفون (فيديو)
٠٨:١٧:٠٤ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله فوائد وأهمية الكاميرا الصغيرة في خلفية هواتف الآيفون.

وأوضح المقطع، أنه يمكن من خلال هذه الكاميرا تحويل الهاتف لكاميرا ثلاثية الأبعاد بتحميل تطبيق صغير، ومن خلالها يتم التقاط وتوثيق أجمل المقاطع.

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وفي وقت سابق، أوضح الخبير التقني سالم الحربي طريقة تحسين أداء جهاز الآيفون بكل سهولة، ودون الذهاب إلى محلات الصيانة.

وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه يمكن تسريع أداء الجهاز بشكل سريع من خلال الخطوات التالية:

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– الطلوع من كافة التطبيقات

– الضغط على زر رفع الصوت بشكل سريع

– ثم الضغط على زر خفض الصوت

– ثم الضغط على زر إيقاف الجهاز

– استمرار الضغط لحين إطفاء الجهاز وعودته للعمل مجدداً

– بعد عمل الجهاز نرفع إصبعنا من على زر الإغلاق

– وبعد عودة الجهاز للعمل يتم عمل إطفاء للجهاز بشكل كامل بالطريقة المعروفة الاعتيادية، وتركه لدقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم نستخدمه بعد ذلك بصورة طبيعية.

وتابع سالم الحربي : “بعد إجراء هذه الخطوات سنلاحظ أن أداء الجهاز تحسن بشكل سريع، ويتم عمل هذه الطريقة كل 8 أيام تقريبا”.

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كاميرا الآيفون كاميرا ثلاثية الأبعاد هاتف آيفون هواتف الآيفون

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