تدريب على رأس العمل في التعدين.. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة إسناد لخدمات التعدين، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن توفر عدد من الفرص التدريبية الشاغرة، في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:

الفئات المستهدفة:

خريجي وخريجات البكالوريوس.

خريجي وخريجات الدبلوم.

التخصصات

التسويق والاتصال المؤسسي.

تقنية المعلومات.

المالية والمحاسبة.

إدارة المخاطر.

نظم المعلومات الإدارية.

الموارد البشرية.

التصميم الجرافيكي.

عن برنامج تمهير:

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

عن الشركة:

الشركة السعودية لخدمات التعدين (إسناد) هي شركة حكومية تم تأسيسها عام (2020م) وتعمل تحت إشراف وزارة الصناعة والثروة والمعدنية، تهدف إسناد إلى تحقيق أثر اجتماعي من خلال رفع مستوى التزام مشغلي التعدين بمعايير البيئة والصحة والسلامة لخدمة العاملين في القطاع والمجتمعات المحلية المجاورة، فضلاً عن تحقيق أثر اقتصادي من خلال رفع مستوى الالتزام المالي للحصول على إيرادات الدولة.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).