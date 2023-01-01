38 اعتداء على أقسام الشرطة.. دولة أوروبية تطالب بحظر استخدام الألعاب النارية

تواصل – فريق التحرير:

أعمال عنف واستهداف لمراكز الشرطة شهدتها العديد من المدن الألمانية مساء أمس أثناء الاحتفال بالعام الجديد.

وفي هذا السياق، طالبت الشرطة الألمانية بحظر الألعاب النارية، بعد الهجمات التي تعرضت لها أقسام الشرطة والدفاع المدني، عشية رأس السنة.

وتفصيلا تعرضت أقسام الطوارئ والشرطة، تعرضت لـ 38 اعتداء بالصناديق، والألعاب النارية، ما تسبب بإصابة 15 موظفا، كان أحدهم بحالة حرجة نقل إثرها إلى المشفى، كما أصيب 22 شخصا بجروح تتراوح ما بين المتوسطة والخطيرة بسبب الألعاب النارية في العاصمة الألمانية برلين، بحسب راديو Deutschlandfunk الألماني.

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وكذلك أفادت أحد فرق الإطفاء، بأنها تلقت بلاغا بوقوع حريق في منطقة ليشتنريد، وعند وصولهم إلى المنطقة قام مجموعة من الملثمين بإلقاء الحجارة والعصي الحديدية على طواقم الدفاع المدني، والشرطة.

وقال رئيس النقابة العمالية لولاية برلين- براندنبورغ، ستيفان وي، لراديو Deutschlandfunk، إن الألعاب النارية تستخدم كسلاح في جميع أرجاء ألمانيا، وأكد أن حظر بيعها واستخدامها بات أمرًا ضرورياً لحماية الأرواح والممتلكات.

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