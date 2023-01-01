استحداث موقع جديد لإهداء المصاحف بالمسجد الحرام

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استحدثت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة شؤون المصاحف، موقعًا لها في الساحة الشرقية من المسجد الحرام، لإهداء نسخة من المصحف الشريف، للزوار والمعتمرين.

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3 مواقع لتوزيع المصاحف

وأضاف مدير إدارة المصاحف، حمزة بن إبراهيم السالمي، أنه وتزامنًا مع ما يشهده المسجد الحرام من توافد جموع من الزوار والمعتمرين، قامت الإدارة باستحداث نقطة لإهداء المصاحف في الساحة الشرقية من المسجد الحرام، ليصبح عدد المواقع المعتمدة 3 مواقع.

وأشار إلى أن متوسط الإهداء اليومي للمصاحف داخل المسجد الحرام يصل إلى (2500) مصحف، كما عملت الإدارة على توفير (750) كرتون معدة للتوزيع اليومي بمجموع (75,000) ألف مصحف شهريًا، وإهداء (30) مصحفًا للمكفوفين بلغة (برايل) .

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توزيع أكثر من 75 ألف مصحف

وقامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة المصاحف بتوزيع 75 ألفًا و500 نسخه من المصحف الشريف على قاصدي وزوار المسجد الحرام خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري.

وتسلم كل زائر هديته المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ وذلك ضمن برامج الإدارة في موسم العمرة.