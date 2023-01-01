من الإثنين إلى الخميس.. منخفض جوي جديد يضرب دولة خليجية

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تستعد الكويت لاستقبال منخفض جوي جديد، حيث توقع خبير الأرصاد الجوية الكويتي فهد العتيبي أن تشهد البلاد، بدءاً من غد الإثنين، حالة مطرية جديدة، تستمر حتى الخميس المقبل، نتيجة تأثر طقس البلاد بمنخفض جوي سطحي حراري.

وأوضح العتيبي- حسب الراي-، أن بداية الحالة المطرية المرتقبة، ستكون برشات خفيفة، تزيد فرصها يوم الثلاثاء، قبل أن تصل ذروتها يوم الاربعاء وتستمر حتى صباح الخميس المقبل.

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وقال إن الأمطار ستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة، وأحياناً ستكون غزيرة خلال فترة الذروة على بعض المناطق.

كما لفت إلى نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية والمتوقع أن تصل سرعتها لـ50 كيلومتراً في الساعة، قبل أن يتحول اتجاهها مساء الثلاثاء إلى جنوبية شرقية.