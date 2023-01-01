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في أقل من 30 ثانية.. أفضل طريقة لاستعادة ملفات الحاسوب المفقودة (فيديو)
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في أقل من 30 ثانية.. أفضل طريقة لاستعادة ملفات الحاسوب المفقودة (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. أفضل طريقة لاستعادة ملفات الحاسوب المفقودة (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. أفضل طريقة لاستعادة ملفات الحاسوب المفقودة (فيديو)
٠٦:٥٧:٤٥ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أفضل طريقة لحفظ ملفات الوورد والإكسيل في حالة تلف جهاز الحاسب أو انقطاع الكهرباء فجأة، لتوفير الوقت والجهد.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أغلبنا للأسف سبق ضاعت منه ملفات وورد واكسل وغيرها بسبب أنها تقفلت بشكل مفاجئ، وضاع الجهد الذي قام به بشكل محزن ومؤلم!”.

وتابع عبدالعزيز الحمادي “لذلك هذه طريقة في أقل من 30 ثانية تضمن لك أنك ما تفقد أي جهد جالس تعمله بإذن الله، ويتم حفظ جميع ملفاتك بأمان مهما كان كمية العمل عندك!

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وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

– فتح الإعدادات

– ثم الضغط على حفظ

– ثم الضغط على خيار معلومات الاسترداد الالتقائي

– قم بتقليل المادة من دقيقتين لثلاث دقائق

– ثم الضغط على اختيار مكان وطريقة

– ثم الضغط على موافق

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الكلمات الدلالية:
الحاسب الآلي الوورد الإكسيل عبدالعزيز الحمادي ملفات الحاسب

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