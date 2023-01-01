وظائف بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكدان، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

لكنها اشترطت على المتقدمين لشغل الوظائف أن يكونوا من المواطنين، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي تطوير تنظيمي

الوصف الوظيفي

لضمان التحسينات التنظيمية المستمرة لجميع الإدارات في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلال التخطيط والتدريب والاستشارة مع الفرق والأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة في حل التحديات التنظيمية ، وتنفيذ حلول على مستوى الشركة تركز على التطوير التنظيمي ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، ردود فعل 360 ، وإشراك الموظفين ، والتنظيمية. الثقافة ، DEI ، إدارة التغيير ، وتطوير الفريق.

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المؤهلات والخبرة

-درجة البكالوريوس في علم النفس التنظيمي أو الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

-خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمتخصص في التطوير التنظيمي.

-مهارات تواصل شخصية وكتابية وشفوية استثنائية.

-مهارات القيادة والتعاون الممتازة.

-مهارات تحليلية وإدارة الوقت رائعة.

-مطور فلوتر

-المؤهلات والخبرة

-أكثر من 3 سنوات من الخبرة في تصميم وبناء وصيانة تطبيقات الأجهزة المحمولة المعقدة.

-خبرة عملية قوية في أدوات وبيئات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة

-ساهمت في واحد أو أكثر من التطبيقات المتوفرة في متجر التطبيقات.

-الفهم الجيد لأدوات إصدار التعليمات البرمجية مثل Git

-خبرة قوية في خدمات Apple.

-خبرة قوية في Firebase Google \ Mobile Notification.

-فهم قوي لواجهات برمجة تطبيقات RESTful وتطبيقات الخدمات الخلفية.

-معرفة أدوات UX / UI.

-القدرة على فهم متطلبات العمل وترجمتها إلى متطلبات فنية.

عن الهيئة:

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، (Saudi Commission for Health Specialties)، تم انشائها عام 1413 هـ/1992م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية مستقلة، المركز الرئيسي للهيئة يقع في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس أمناء الهيئة هو وزير الصحة السعودي.

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طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة التخصصات الصحية عبر موقع لينكدإن:

– رابط التقديم:(اضغط هنا)