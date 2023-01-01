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دولة عربية تمنع دخول جميع القادمين من الصين لأراضيها

دولة عربية تمنع دخول جميع القادمين من الصين لأراضيها

دولة عربية تمنع دخول جميع القادمين من الصين لأراضيها
٠٦:٣٣:٣٤ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أنها ستمنع دخول المسافرين القادمين من الصين مهما كانت جنسياتهم وذلك على خلفية تطورا جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان للخارجية المغربية قالت فيه: “تابعت المملكة المغربية عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية.. وعلى إثر ذلك، وبعد الاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الطرف الصيني، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، فقد قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة”.

وتابعت الخارجية في بيانها أن هذا الإجراء الاستثنائي “سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير 2023 وحتى إشعار آخر”.

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وأضافت أن هذا الإجراء “لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة القوية القائمة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تظل المملكة متشبثة بها بشدة”.

اطباء صينيين - الصين - كورونا - طبيب

الكلمات الدلالية:
الصين المغرب فيروس كورونا كورونا

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