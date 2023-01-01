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«النيابة العامة»: هذه عقوبة من يتستر على جرائم الاتجار بالبشر

«النيابة العامة»: هذه عقوبة من يتستر على جرائم الاتجار بالبشر

«النيابة العامة»: هذه عقوبة من يتستر على جرائم الاتجار بالبشر
٠٦:٣٨:٥٧ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شددت النيابة العامة على ‏حظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

 

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نص العقوبة

وأوردت عبر حسابها في موقع “تويتر”، نص العقوبة التي تتضمنها المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تنص على الآتي:

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“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معًا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك”.

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