ما هي معايير تقييم تجربة الاستقدام؟ «مساند» يجيب

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أوضح الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند”، آلية معايير التقييم لتجربة الاستقدام.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد وجه سؤالا قال فيه “ما هي معايير التقييم ؟!”.

وأجابت منصة مساند بقولها “يتم ظهور النتائج آلياً بناء على تقييم تجربة الاستقدام المرسل لصاحب العمل”.

وأضافت : “يمكنكم التقييم في حال كان العقد سار أو في حال وصول العاملة. كما يتم إرسال نموذج تقييم تجربة الاستقدام في آخر يوم من العقد”.

وفي وقت سابق، أكدت “منصة مساند” – الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة – أنه لايمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة للعمالة المنزلية في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.

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إصدار تأشيرة العمالة المنزلية

وأفادت بأنه في حال تم إصدار تأشيرة العمالة المنزلية من خلال المنصة فيمكن لمقدم الطلب إلغاء التأشيرة من خلال حسابه لدى «مساند»، ثم «التأشيرات»، ثم «المزيد»، ثم «إلغاء التأشيرة».

وأشارت منصة «مساند» إلى أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها (2000 ريال).

ولإصدار التأشيرة البديلة يشترط:

1 -أن يتم ترحيل العامل/العاملة خلال فترة التجربة المسموح بها نظامًا (90 يومًا من الوصول)

2 – أن تكون حالة الشخص للعامل/العاملة في نظام أبشر «خروج نهائي»

3 -عدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح به نظامًا

4 – يمكن إصدار التأشيرة البديلة من خلال حساب المستفيد لدى «مساند» أو إدارات استقدام الأفراد.

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