«مدني جدة» ينقذ مواطنًا من ذوي الإعاقة إثر حريق في منزله

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إنقاذ مواطن من ذوي الإعاقة إثر حريق في منزله بحي السامر بجدة.

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عملية الإنقاذ

ونشر “الدفاع المدني” صورة عبر حسابه في موقع “تويتر” أثناء عملية الإنقاذ، حيث ظهرت أثار الحريق على نافذة الشقة التي يقطنها المواطن، والتي صعد رجال الدفاع المدني من خلالها لإنقاذه.

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لكنه أكد أن الحالة الصحية للمواطن جيدة، بعد أن تم تقديم الرعاية الطبية له.