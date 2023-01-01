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أمانة جدة تجدد حالة الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية وتكشف خطتها
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أمانة جدة تجدد حالة الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية وتكشف خطتها

أمانة جدة تجدد حالة الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية وتكشف خطتها

أمانة جدة تجدد حالة الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية وتكشف خطتها
٠٦:١٠:٤٣ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير :

في إطار الاستعدادات لمواجهة المطار التي توقع المركز الوطني للأرصاد هطولها على عدد من المناطق والمحافظات، أعلنت أمانة جدة، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بجاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة على المحافظة في مواقع متفرقة.

وأكدت جاهزية الأفراد والمعدات والآليات وفرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركزًا للإسناد.

وقالت الأمانة: إن الخطة الميدانية تشمل: التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار.

وأوضحت أن ذلك في إطار الاستعدادات عقب صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، ومركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة.

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على جدة الآن

ولفتت الأمانة إلى أن ذلك بناءً على خطة ميدانية تتزامن مع جهودها في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في جدة، ضمن عدد من مشروعات المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة، والتي تشمل وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الجوية امطار جدة جدة طقس المملكة

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