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لندن تستقبل عامها الجديد بعمليات سطو وانفلات أمني
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لندن تستقبل عامها الجديد بعمليات سطو وانفلات أمني

لندن تستقبل عامها الجديد بعمليات سطو وانفلات أمني

لندن تستقبل عامها الجديد بعمليات سطو وانفلات أمني
٠٧:٢٦:١٧ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، متداول حديثا، العشرات  من البريطانيين يتخطون الحواجز الأمنية، في لندن، للوصول إلى مواقع الألعاب النارية دون تذاكر، مع استمرار لحالة الانفلات الأمني التي تعاني منها بريطانيا حاليا.

وتعددت حالات السطو والسرقة، والجرائم المتعلقة بحمل الأسلحة، في بريطانيا، خلال الآونة الأخيرة، كما طالت هذه الجرائم العديد من المدن والعواصم الأوروبية.

أزمات وأحداث متعددة

وأظهر مقطع فيديو، نشر في وقت سابق، تدافع المئات، من خلال بوابات المبنى، إلى الداخل، في مواجهة الطابق الأرضي والدرج الجانبي المؤدي إلى الطابق العلوي.

وتوفيت امرأة، وأصيب 3 آخرون جراء حالة فوضى وتدافع، سببها اقتحام المئات لقاعة أكاديمية بريكستون في جنوب العاصمة البريطانية لندن.

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شرطي بريطاني يطارد مسلحا

وجرت مطاردة غريبة، في وقت سابق، بين شرطي بريطاني أعزل، وشخص يحمل سلاحا ناريا، وتمكن الشرطي من إلقاء القبض عليه.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة ويست ميدلاندز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع الفيديو، الذي أظهر مطاردة رجل الشرطة لشاب مسلح.

وقال الحساب: “لقد أصدرنا مقطع فيديو يظهر لحظة قيام الضباط العزل بمطاردة مسلح بشجاعة في أحد شوارع برمنجهام – ووجدوه يحمل مسدسًا محشوًا”.

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