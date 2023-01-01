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كلية الطب بجامعة الملك سعود: 5 طرق لعلاج الأرتيكاريا الجلدية
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كلية الطب بجامعة الملك سعود: 5 طرق لعلاج الأرتيكاريا الجلدية

كلية الطب بجامعة الملك سعود: 5 طرق لعلاج الأرتيكاريا الجلدية

كلية الطب بجامعة الملك سعود: 5 طرق لعلاج الأرتيكاريا الجلدية
٠٦:٠٢:١٧ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض، طرق علاج الأرتيكاريا الجلدية.

وقال قسم الأمراض الجلدية، في تغريدة عبر “تويتر”: تكمن الخطوة الأولى في رحلة علاج الأرتيكاريا أو الشرى في معرفة السبب المحفز وتجنبه، إذا كانت مزمنة وغير معروفة السبب.

وحدد قسم الأمراض الجلدية بكلية الطلب بجامعة الملك سعود، طرق علاج الأرتيكاريا الجلدية كالتالي:

طرق علاج الأرتيكاريا الجلدية

– حبوب مضادات الهيستامين مثل اللوراتدين

– الكورتزون بالفم أو بالوريد لتخفيف التورم والاحرمار والحكمة والسيطرة على الطفح الشديد

– مضادات الاكتئاب مثل دوكسيبين

– أدوية الربو مع مضادات الهيستامين

– أجسام مضادة مثل عقار أوماليزوماب

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قواعد الاستحمام في الشتاء

وفي وقت سابق، نصح د. ظافر آل حافظ استشاري طب وجراحة الجلد، ببعض القواعد للاستحمام في فصل الشتاء.

وقال آل حافظ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مع قرب الشتاء هناك قواعد مهمة للاستحمام كالتالي:

١- تجنب الاستحمام بماء حار

٢- مدة الاستحمام لا تتعدى ١٠ دقائق

٣- حاول ما تستحم أكثر من مرة يوميا

٤- استخدم غسولات لطيفة غير عطرية.

٥- تجنب فرك الجلد

٦- ادهن مرطب مناسب بعد الانتهاء من الاستحمام مباشرة

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جامعة الملك سعود صحة طرق علاج الأرتيكاريكا علاج الأرتيكاريا كلية الطب

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