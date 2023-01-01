المرور : نثمّن تغيير التوقيت لبعض المدارس والجامعات لتقليل ازدحام الطرقات

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أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، على دعم إمكانية العمل “عن بُعد” لبعض الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية.

كما شجع “الشكرة” خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، على تغيير التوقيت لبعض المدارس والجامعات؛ لتقليل ازدحام الطرقات.

«المرور»: تغيير توقيت الدراسة وتحويل العمل «عن بُعد» لمعالجة الزحام بالرياض (فيديو)

ولفت “الشكرة” على هامش ورشة عمل قطاع الأمن العام “الكثافة المرورية والحلول التشغيلية” إلى تشغيل الطرق الدائرية والسريعة، وكذلك إعادة دراسة آلية عمل الإشارات المرورية، وأيضًا الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية لتطوير العاصمة في إعادة تشغيل بعض الطرق خلال مشروع مترو الرياض.