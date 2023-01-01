«أسلم على يديه شخص قبل وفاته».. وفاة الشيخ «محمد جميل أختر»

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انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ محمد جميل أختر الداعية، بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بحي البديعة، وصلى عدد من متابعي الشيخ، صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة العصر، اليوم الأحد بجامع الراجحي، وجرى دفنه بمقبرة النسيم.

متابعوه ينعونه على “تويتر”

وقبل وفاته بيوم، أسلم على يده الشيخ أختر، شخص من الجنسية الهندية، كما أظهر مقطع فيديو، تداوله متابعو ومحبو الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى حسابات “تويتر”.

ونعى مئات المتابعين عبر “تويتر”، وفاة الشيخ محمد جميل أختر، وانهالت التعليقات تدعو له بالرحمة والمغفرة، لما قدمه من علم وسيرة حسنة بين الناس.

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إندونسيون يودعون داعية شهير

وودّع الإندونيسيون، في أكتوبر الماضي، الداعية الشهير والناشط ستيفن كوه إندرا ويبوو، الذي اعتنق الإسلام في بداية شبابه، وتحوّل إلى داعية إسلامي وناشط بارز في الأعمال الخيرية حتى صُنف من قادة التغيير المجتمعي في بلاده.

وجاءت وفاة ستيفن كوه (41 عاما) قبيل صلاة العشاء مساء أول أمس الجمعة في مدينة سورابايا بجزيرة جاوا، حيث كان يتابع التجهيز لمهرجان اجتماعي وديني.

وشارك في جنازة الداعية الراحل، الآلاف وسط دموع البعض وحالة حزن كبيرة لفقدانه.