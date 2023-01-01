عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى الساعة 3 مساء غد الإثنين

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة ‎المدينة المنورة حتى الساعة 3 مساء يوم الإثنين.

من جانبه طالب “الدفاع المدني” بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة #المدينة_المنورة حتى الساعة 3 مساء يوم الأثنين. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/gUHnVisTCl — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 1, 2023

أمطار غزيرة على المدينة المنورة

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المدينة المنورة و«الحناكية والعلا وخيبر والعيص»، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ١١ من مساء اليوم الأحد.

جريان السيول مع الأمطار على هذه المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

كان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ونجران وجازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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