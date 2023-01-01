«الزكاة والضريبة»: بدء المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية «الربط والتكامل»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن الهيئة بدأت اعتبارًا من اليوم تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية “مرحلة الربط والتكامل”، والتي تهدف إلى ربط كافة الأنظمة الإلكترونية للمنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية مع منصة (فاتورة) بالهيئة.

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والضريبة والجمارك» تبدأ تطبيق مرحلة «الربط والتكامل» من الفوترة الإلكترونية

المرحلة الثانية

وأضاف في تصريح إلى فضائية “الإخبارية”، أن هذه المرحلة بدأ العمل فيها بشكل تدريجي، حيث بدأت المجموعة الأولى من خلال الإيرادات السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021، وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، والتي تم إبلاغها من 1 يوليو العام الماضي بالاستعداد والتجهيز لهذه المرحلة.

وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل المنشـآت التي تبلغ إيرادتها أكثر من نصف مليار ريال، وسيتم تحديد باقي المراحل في وقت لاحق.

اقرأ أيضًا:

«الزكاة» توضح آلية احتساب الضرائب والجمارك على المركبات المستوردة للأفراد

معايير الاختيار

وأشار إلى أن المنشآت التي بدأت اليوم بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية لديها مع منصة (فاتورة) جرى اختيارها بناءً على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال.

ووفق بيان الهيئة، فإن هذه المرحلة تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مـع منصة (فاتورة)، حيث عملت الهيئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) قبل ستة أشهر من التطبيق.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية تتضمن متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.