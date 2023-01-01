عاجل.. «تعليم مكة» تقرر تعليق الدراسة في مدارسها غدًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة، أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم غد الاثنين.

تعليق الدراسة في هذه المدارس

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»، أنه تقرر تعليق الدراسة في مدارس «مكة والجموم والكامل وبحرة».

الدراسة ستكون عبر «منصة مدرستي»

وأكدت في بيانها، أن الدراسة من المقرر أن تكون عبر «منصة مدرستي»، وذلك للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أمطار على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة

في الوقت نفسه، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات «الخرمة وتربة ورنية والمويه» والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

جريان السيول مع الأمطار على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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