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رغم تناول الكمية نفسها.. لماذا تختلف الأوزان عن بعضها؟

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رغم تناول الكمية نفسها.. لماذا تختلف الأوزان عن بعضها؟

رغم تناول الكمية نفسها.. لماذا تختلف الأوزان عن بعضها؟

رغم تناول الكمية نفسها.. لماذا تختلف الأوزان عن بعضها؟
٠٤:٥٨:١٣ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن سبب اختلاف الأوزان بين شخص وآخر رغم أنهما يتناولان الكمية نفسها تقريبًا من الطعام، وهذه الدراسة أعدها باحثون في قسم التغذية والتمارين الرياضية والرياضة بجامعة كوبنهاجن الدنماركية.

وأخضع الباحثون 85 دنماركيًا للفحوصات، واكتشفوا أن البعض تكون لديه تركيبة من ميكروبات الأمعاء تستخرج طاقة من الطعام أكثر من الميكروبات الموجودة في أحشاء الآخرين.

40 % من المشاركين يستهلكون الطعام بنسبة أكبر

وأظهرت النتائج أن ما يقرب من 40 في المئة من المشاركين ينتمون إلى مجموعة تستخلص طاقة أكبر من الطعام، مقارنة بـ 60 في المئة الآخرين.

كما لاحظ الباحثون أيضًا أن أولئك الذين استخرجوا أكبر قدر من الطاقة من الطعام زاد وزنهم أيضًا بنسبة 10 في المئة في المتوسط، أي ما يعادل تسعة كيلوجرامات إضافية.

في سياق متصل، عثر باحثون على أدلة دامغة على أن السمنة قد تتسبب في سرطان الثدي، مؤكدين أن ذلك يكون عبر تحفيز أورام خاملة على تكوين أوعية دموية جديدة، أو ما يسمى توليد الأوعية، أو تكون الأوعية الدموية الجديدة، وهي عملية فيزيولوجية أساسية لتحول وانتقال السرطان من ورم حميد إلى ورم خبيث.

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الكلمات الدلالية:
أبحاث التغذية السمنة دراسات حديثة زيادة الوزن

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