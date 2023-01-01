الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«الجوازات» تصدر 14042 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين مخالفين
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«الجوازات» تصدر 14042 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين مخالفين

«الجوازات» تصدر 14042 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين مخالفين

«الجوازات» تصدر 14042 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين مخالفين
٠٤:٤٣:١٩ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها أصدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 14042 قرارًا إداريًا خلال شهر جُمادى الأولى 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

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تنبيه من الجوازات 

وأكدت “الجوازات” على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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