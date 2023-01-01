«المرور»: تغيير توقيت الدراسة وتحويل العمل «عن بُعد» لمعالجة الزحام بالرياض (فيديو)

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أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد منصور بن عبيد، أنه سيتم العمل على تغيير توقيت المدارس والجامعات، ودعم إمكانية العمل عن بعد للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية لتخفيف الازدحام المروري بالرياض.

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تشغيل الطرق الدائرية والسريعة

وأضاف بن عبيد، خلال مقابلة مع “برنامج اليوم” على فضائية “الإخبارية”، أنه يتم العمل على تشغيل الطرق الدائرية والسريعة، وكذلك إعادة دراسة آلية عمل الإشارات المرورية، وأيضًا الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض في إعادة تشغيل بعض الطرق، وتشغيل مترو الرياض.

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إمكانية العمل عن بعد

وأشار كذلك إلى دعم إمكانية العمل عن بعد لبعض الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، وكذلك تغيير التوقيت لبعض المداس والجامعات.