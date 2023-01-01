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سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا.. بتداولات 2.2 مليار ريال
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سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا.. بتداولات 2.2 مليار ريال

سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا.. بتداولات 2.2 مليار ريال

سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا.. بتداولات 2.2 مليار ريال
٠٤:٢١:٣٠ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، مرتفعًا 68.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10546.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم- 77 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 210 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر انخفاضًا وارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: مسك، والمصافي، وصدق، ومتطورة، والباحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أمريكانا، والتموين، والتعاونية، وجدوى ريت السعودية، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90% و 1.64%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، والدواء، ودار الأركان، ومسك الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الدواء، ولوبريف، والراجحي، ومعادن، ومرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 228.33 نقطة ليقفل عند مستوى 19188.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3815 صفقة.

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