بأحدث التقنيات.. «الغطاء النباتي» يوقع عقدًا لتنمية المراعي الطبيعية في مناطق المملكة

تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أنه وقع عقدًا مع تحالف المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة في الشرق الأوسط وشمال آسيا وشركة تلاد البيئة التجارية؛ لتنفيذ مشروعَيْ دراسة مواقع إعادة تأهيل المراعي المتدهورة، وتحديد الحمولة الرعوية في عدد من المناطق المستهدفة.

أهم أهداف مشروع إعادة تأهيل المراعي

وأوضح المركز أن المشروع الأول يستهدف دراسة مواقع تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المراعي المتدهورة وحصاد مياه الأمطار؛ لاختيار طرق حصاد المياه للمواقع المقترحة، وأنواع البذور التي يتم نثرها في البيئات المختلفة والطرق المناسبة لذلك، من خلال:

1 – دراسة الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لتقييم أثر المشروع.

2 – تقييم الوضع الحالي في المناطق الصحراوية والساحلية والجبلية من خلال إجراء المسوحات الميدانية.

3 – استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد؛ لتحديد مساحات تساقط الأمطار والمساحات المزروعة والاحتياجات المائية.

4 – تحليل خصائص التربة لاختيار طريقة التشجير المناسبة في عمليات نثر البذور، وأنواع الأشجار والشجيرات التي ستزرع عبر إجراء الأبحاث والتجارب الحقلية.

5 – تحديد الحمولة الرعوية لمواقع مختارة من المراعي في عدد من المناطق بالمملكة.

6 – تنفيذ الدراسات الفضائية الحقلية والموسمية لتحديد خواص الغطاء النباتي لكل موقع.

7 – تحليل البيانات وتقدير التركيبة النباتية والإنتاجية ونسبة تغطيتها وكثافتها والحمولة الرعوية، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة ومنها الطائرات المسيرة «الدرون)» وتحديد نظم الرعي المناسبة والدورة الرعوية الموسمية لكل موقع.

8 – تنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية المختصة، وكذلك إعداد الخرائط وقواعد البيانات الجغرافية، وتحديد عدد الوحدات الحيوانية المناسبة لكل موقع.

مبادرة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمراعي

وفي وقت سابق، وقع مركز الغطاء النباتي، عددًا من العقود لتنمية المراعي الطبيعية وحمايتها وإعادة تأهيل المتدهور منها، وذلك ضمن مبادرة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمراعي، حيث تتضمن المشروعات العديد من الأعمال القائمة على التأهيل والحماية والرعاية والتسييج والدراسات والإنشاء في جميع مناطق المملكة.

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