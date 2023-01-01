الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شركة GAC الصينية تكشف عن أحدث سيارات الكروس أوفر.. و5 مميزات حصرية (صور وفيديو)
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شركة GAC الصينية تكشف عن أحدث سيارات الكروس أوفر.. و5 مميزات حصرية (صور وفيديو)

شركة GAC الصينية تكشف عن أحدث سيارات الكروس أوفر.. و5 مميزات حصرية (صور وفيديو)

شركة GAC الصينية تكشف عن أحدث سيارات الكروس أوفر.. و5 مميزات حصرية (صور وفيديو)
٠٤:١٤:٤٣ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة GAC الصينية عن أحدث سياراتها الجديدة التي صممت لتكون مركبة كروس أوفر أنيقة واقتصادية، كما تم إدخال العديد من التطويرات على هذه السيارة.

وتتمتع السيارة الجديدة بالعديد من المميزات ومنها ما يلي:

– تصميم واجهتها الأمامية الذي تتداخل فيه الخطوط المائلة المطلية بالكروم.

– تصميم المصابيح والفتحات الهوائية وشكل ممتصات الصدمات التي تمنح المركبة مظهر القوة والرياضية بنفس الوقت.

– بنيت على منصات Global Platform Modular Architecture المعدّلة.

– حصلت على سقف بانورامي كبير، وجنح هوائي فريد التصميم موضوع على مؤخرة سقفها لزيادة الثبات أثناء السير بسرعة كبيرة.

– هيكلها جاء بطول 4 أمتار و41 سنتيمترًا، عرضه 185 سم، ارتفاعه 160 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 265 سم.

التصميم الداخلي للسيارة

وداخليا حصلت المركبة على قمرة مصنوعة من أجود المواد، وجهّزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية تعمل مع نظام Adigo 5.0 الذي يمنحها إمكانيات كبيرة في التعامل مع الإنترنت.

كما تم تزويد قمرة السيارة بنظام تكييف ممتاز، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة صوتيات ومولتيميديا حديثة.

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