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الأطباء يتوصلون إلى علاج واعد لسرطان البروستات
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الأطباء يتوصلون إلى علاج واعد لسرطان البروستات

الأطباء يتوصلون إلى علاج واعد لسرطان البروستات

الأطباء يتوصلون إلى علاج واعد لسرطان البروستات
٠٤:٠٥:٤٨ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

ابتكر أطباء من دولة التشيك، عقارًا لعلاج سرطان البروستات في مراحله المتقدمة، وباشروا استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات زرع العظام.

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ووافقت المفوضية الأوروبية قبل بضعة أيام على استخدام ما يطلق عليه اسم (Pluvicto)، وفقًا لموقع (idnes.cz).

الدواء على شكل محلول

ويستخدم الدواء وهو على شكل محلول في علاج المراحل المتقدمة من السرطان، وهو مخصص للمرضى الذين لم تساعدهم أشكال العلاج الأخرى.

وتم إعطاء الدواء للمرضى لأول مرة كجزء من الاختبارات السريرية في قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي بمدينة أولوموك، شمال شرقي التشيك.

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موعد إنتاج الدواء

ولم يكشف بعد عن متى سيبدأ إنتاج الدواء، ليكون في متناول المرضى، بحسب ما أفاد موقع “العربية.نت”.

ولأول مرة في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، أجرى الأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة برنو بالتشيك، عملية زرع عظام اصطناعية مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد، وكانت عبارة عن عملية استبدال عظم الكاحل.

الكلمات الدلالية:
أوروبا المفوضية الأوروبية سرطان البروستات علاج سرطان البروستات عمليات زرع العظام

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