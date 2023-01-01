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الحرارة كلمة السر.. «المسند» يكشف سبب اعتدال المربعانية هذا الشتاء

الحرارة كلمة السر.. «المسند» يكشف سبب اعتدال المربعانية هذا الشتاء

الحرارة كلمة السر.. «المسند» يكشف سبب اعتدال المربعانية هذا الشتاء
٠٤:٠٤:١٤ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند، أن المؤشرات الأولية تظهر اعتدال «المربعانية» هذا الشتاء.

مؤشرات أولية توضح اعتدال المربعانية

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن عام 2022 انتهى ولم تسجل درجة الحرارة الصغرى رسميًا صفرًا أو أقل في مدينة أو محافظة بالمملكة، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022، وأن هذه مؤشرات أولية توضح أنها كانت معتدلة، وأنه من المتوقع أن تنتهي «المربعانية» في 15 يناير الجاري، بأجواء معتدلة.

كلما هطلت الأمطار ارتفعت الحرارة

وأضاف أنه في فصل الشتاء كلما هطلت الأمطار ارتفعت الحرارة وبخاصة في المساء، لذا هناك مقولة: «السنة الدافية جافية»، مبينًا أنه في الواقع السنة الدافئة، ليست جافة وقليلة الأمطار، بل كما هو في هذا العام سنة دافئة، إلى الآن لم نشعر بالبرد القارس كما تعودنا، ولكنها ليست جافية، الأمطار تسع حالات مضت والقادم بإذن الله متوقع أكثر.

فصل الشتاء يستمر لمدة 89 يومًا

وأشار إلى أن فصل الشتاء بدأ في المملكة في 22 نوفمبر 2022، ليستمر لمدة 89 يومًا، وقد شهد حتى الآن هطول الأمطار الغزيرة، والتي سجلت أرقامًا قياسية في منسوبها هذا العام.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد المربعانية المسند حالة الطقس درجات الحرارة فصل الشتاء

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