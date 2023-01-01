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“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 15 مليون محتوى متطرف ويغلقان نحو 7000 قناة
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“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 15 مليون محتوى متطرف ويغلقان نحو 7000 قناة

“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 15 مليون محتوى متطرف ويغلقان نحو 7000 قناة

“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 15 مليون محتوى متطرف ويغلقان نحو 7000 قناة
٠٤:٠٠:١١ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تمكّن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” بالتعاون المشترك مع منصة “تليجرام”, خلال عام 2022م, من إزالة (15.021.951) محتوى متطرفاً، وإغلاق (6.824) قناة متطرفة مستخدمة لبث تلك الدعاية المتطرفة عبر منصة “تليجرام”، وذلك استمرارًا للجهود المشتركة في رصد ومكافحة الدعاية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية.

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المحتوى يعود لثلاثة تنظيمات إرهابية

ونجح فريق العمل المشترك ما بين “اعتدال” و”تليجرام” خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022م (سبتمبر حتى ديسمبر)، من رصد وإزالة (8.494.035) محتوى متطرفاً يعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة – داعش – هيئة تحرير الشام)، قامت ببثها عبر (3.616) قناة، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم داعش الإرهابي بـ (4.172.215) محتوى متطرفاً استخدم في بثها (2.654) قناة، تلاها هيئة تحرير الشام بـ (3.696.483) محتوى متطرفاً تم بثه من خلال (703) قنوات، فيما جاء تنظيم القاعدة الإرهابي بـ (625.337) محتوى متطرفاً قام التنظيم باستخدام (259) قناة لنشره.

وبذلك يصل عدد المحتويات والقنوات المتطرفة المزالة والمغلقة خلال عام 2022م ومنذ بدء التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” ومنصة “التليجرام” في 21 فبراير حتى نهاية ديسمبر 2022م, إلى (15.021.951) محتوى متطرفاً، و(6.824) قناة متطرفة، توزعت على ثلاث تنظيمات إرهابية، حيث تم إزالة (7.645.650) محتوى متطرفاً وإغلاق (1.676) قناة متطرفة تعود لهيئة تحرير الشام، وتم إزالة (5.458.027) محتوى متطرفاً وإغلاق (4.359) قناة متطرفة لتنظيم داعش الإرهابي، فيما تم إزالة (1.918.274) محتوى متطرفاً و(789) قناة متطرفة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ويواصل “اعتدال” و”تليجرام” جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية التي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.

 

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