الصناديق الخليجية مرشحة لنشاط أكبر في شراء الشركات الغربية

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كشفت منصة جلوبال إس دبليو إف (Global SWF) المتخصصة التي ترصد تحركات صناديق الثروة السيادية عالميًا وإقليميًا عن هبوط الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية 8 في المئة إلى 10.6 تريليون دولار من 11.5 تريليون دولار، في حين انخفضت أصول صناديق التقاعد العامة إلى 20.8 من 22.1 تريليون دولار.

وتوقعت أن تصبح الصناديق السيادية للخليج مثل صندوق الاستثمارات العامة وجهاز أبو ظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة، وجهاز قطر للاستثمار، أكثر نشاطًا في شراء الشركات الغربية بفضل عائدات النفط خلال العام الماضي.

تراجعات حادة في أسواق الأسهم

وأدت التراجعات الحادة في أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي إلى خفض القيمة المجمعة للثروة السيادية في العالم وصناديق التقاعد العامة بنحو 2.2 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق بحسب تقديرات دراسة سنوية متخصصة في القطاع نشرتها “رويترز”.

وكان المحرك الرئيس للانخفاضات هو التصحيحات التي تجاوزت 10 في المئة التي عانتها الأسواق، علاوة على الحرب الروسية – الأوكرانية التي رفعت أسعار السلع إلى أعلى معدلاتها، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، الأمر الذي تسبب في عمليات بيع كثيفة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن مؤخرًا عن إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي ذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث أصدر الصندوق سندات المئة سنة والتي تعكس الثقة العالية في مكانة الصندوق المالية.

أول سنداتٍ دولية خضراء

وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 90 مليار ريال)، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على الشرائح التالية: الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليارات ريال) لسندات مدتها 5 سنوات.

والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليارات ريال) لسندات مدتها 10 سنوات، والثالثة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1.88 مليار ريال) لسندات مدتها 100 سنة.

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